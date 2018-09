Cameroun: Campagne électorale, l'opposition dénonce une couverture médiatique inégale

La Zambie et le Cameroun ont bouclé leurs places en demi-finale du Championnat féminin de la COSAFA 2018… Plus »

Si l'accès aux médias publics est limité, les candidats peuvent au moins compter sur les réseaux sociaux pour atteindre leurs électeurs. Les réseaux sociaux sont devenus incontournables au Cameroun, surtout depuis le début du conflit dans les deux provinces anglophones du pays. Un instrument dont ne vont pas se priver les différents candidats en lice. Florian Ngimbis, bloggeur camerounais estime que "beaucoup d'observateurs ont la sensation que cette élection a quelque chose de nouveau, justement parce que la plupart des Camerounais dans leur quête d'avoir une autre info que celle du média national vont sur ces réseaux pour chercher cette info. On sent bien que derrière, il y a la volonté de sortir des canaux traditionnels de communication."

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.