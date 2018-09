Maroc: La stabilité politique et la pertinence des réformes, points forts du pays

Depuis six mois, trois produits de nécessité sont boycottés au Maroc : l'eau Sidi Ali, le carburant… Plus »

Le rapport RMB, qui est à sa dixième édition, analyse l'attractivité de plus de 50 pays africains sur la base de plusieurs critères, dont la croissance économique, la facilité des affaires, les risques pour les investissements, la stabilité politique et le niveau des infrastructures.

Mme Fauconnier a, d'autre part, relevé que le Maroc, l'Egypte et l'Afrique du Sud, représentent à eux seuls entre 40 et 50% du PIB de tout le continent africain.

Mme Fauconnier a souligné que les réformes pertinentes mises en œuvre par le Maroc depuis 2011, année marquée par la vague de protestation qui a déferlé sur un certain nombre de pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord dans le contexte du «printemps arabe», ont eu pour effet de renforcer la croissance économique du pays.

