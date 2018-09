Maroc: Le grand défi de l"AS FAR - Renouer avec la belle époque

L'AS FAR, l'un des plus grands clubs marocains de tous les temps, aspire lors de l'actuelle saison à renouer avec sa belle époque des années soixante, soixante-dix et redécouvrir cet éclat qui faisait de lui une sommité sur les scènes nationale et africaine.

En effet, toutes les composantes de l'équipe militaire ont unanimement relevé la nécessité de travailler ensemble et d'une manière professionnelle pour retrouver les gloires d'antan et signer une saison à même d'être un point de départ vers une nouvelle ère, celle des sacres et des exploits.

C'est ainsi que l'AS FAR s'est engagée avec le technicien national M'hamed Fakhir et a recruté une panoplie de joueurs.

Après l'élimination de la Coupe du Trône et la défaite face au DHJ pour le compte de la première journée du Botola D1, Fakhir n'a pas tardé à remédier à la situation en procédant à plusieurs changements pour renouer avec la victoire face au CRA.

Dans ce sens, l'ancien joueur et actuel porte-parole de l'AS FAR, Abdelouahed Chemami, a tenu à féliciter le public askari, "le meilleur du Maroc", qui s'est toujours montré solidaire et qui a encouragé son équipe d'une manière inconditionnelle, notant que l'équipe rbatie constitue un patrimoine footballistique marocain, en train de se chercher et se redécouvrir.

Concernant cette saison, Chemami s'est montré satisfait et dit avoir confiance en "Si M'hamed" qui, en si peu de temps, a pu mettre le doigt sur les points forts et les faiblesses de l'équipe.

Il a également salué le bureau dirigeant qui a veillé à faire beaucoup de recrutements, tout en gardant certains cadres qui constituent l'ossature de l'équipe.

Il a également affirmé que cette saison sera très disputée.

"Tous les ingrédients sont réunis pour que l'AS FAR joue pour le titre ou du moins pour l'une des premières positions du classement", a-t-il conclu.