Maroc: Un Marocain lauréat du Prix Cheikh Aissa Al Khalifa de bénévolat

La 7ème édition du prix Cheikh Aissa Ben Ali Al Khalifa avait été remportée par le chercheur marocain et directeur du Centre d'études et de recherches en sciences sociales (CERSS), Abdallah Saaf.

"La consécration de M. Gharbi se veut une reconnaissance de ses contributions dans l'action bénévole en sa qualité de président et de fondateur de nombre d'associations bénévoles, outre son rôle précieux dans la réussite du premier Forum arabe de développement sociétal, organisé en avril dernier au Maroc par le Centre marocain de volontariat et de citoyenneté en partenariat avec la Ligue arabe", a déclaré à la MAP le vice-président de la Fédération arabe du volontariat, Mohammed Ousfour.

Cette distinction a été remise à M. Gharbi lors d'une réception organisée lundi à Manama, à l'occasion de la Journée arabe du volontariat, en présence de personnalités, d'associations, d'institutions et instances civiles arabes, en hommage à 14 autres pionniers du volontariat dans le monde arabe. Le prix Cheikh Aissa Ben Ali Al Khalifa vise à encourager les initiatives novatrices en matière de bénévolat, la consécration de l'esprit de citoyenneté et la contribution au développement de l'action bénévole.

Le président de la commission des Affaires étrangères, de la Défense nationale, des Affaires islamiques et des Marocains résidant à l'étranger relevant de la Chambre des représentants, Youssef Gharbi, a remporté le 8ème prix Cheikh Aissa Ben Ali Al Khalifa d'actions bénévoles dans les domaines social, culturel et environnemental.

