Ile Maurice: Rodrigues-Education - Educateurs et ONG formés sur la prévention de l'utilisation de drogues

communiqué de presse

La Commission de l'Education, la CIM Finance et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) ont mené la semaine dernière une formation des formateurs afin de prévenir l'utilisation des drogues chez les jeunes. La formation s'est tenue à l'hôtel Cotton Bay Resorts and Spa de Rodrigues à l'intention des ONG et des éducateurs.

Présent lors de l'ouverture de l'atelier, le Chef Commissaire, M. Serge Clair, a souligné que cette formation est très importante pour les éducateurs. Selon lui, leur rôle est primordial pour sensibiliser les parents et les jeunes par rapport à la drogue et l'alcool. Il s'est exprimé en faveur davantage de surveillance à l'aéroport et au port pour que la drogue n'entre pas dans le pays. Il a aussi mis l'accent sur la responsabilité des parents envers les jeunes. 'En tant qu'éducateurs vous avez un rôle extraordinaire afin que nos enfants ne soient pas envahis par l'alcool et la drogue. Nous sommes convaincus que vous pouvez aider à transformer les jeunes et les parents' a-t-il avancé.

La formation était dispensée par le consultant M. Reshad Abdool, et des personnes ressources de l'ONUDC. Le consultant devait faire ressortir que ce programme de formation a été mis sur pied par huit universités européennes et réadapté pour la République de Maurice. 'Ce programme touche les jeunes entre 12 et 16 ans. Nous sommes le deuxième pays en Afrique à le mettre en oeuvre. On donnera des outils très efficaces pour combattre l'alcool, la drogue et la cigarette chez les jeunes', a-t-il expliqué.

Le programme de formation est financé par la CIM Finance à travers la Corporate Social Responsibility. M. Tim Taylor, directeur de cette institution, s'est appesanti sur l'ampleur de la drogue au sein de la République de Maurice. 'La drogue c'est un réel problème chez les jeunes dans notre société. L'éducation et la sensibilisation sont primordiales dans cette lutte contre la drogue. On est heureux d'être là pour soutenir cet effort', a affirmé M. Taylor. Il est en faveur de la réhabilitation de ceux qui sont touchés par la drogue.

Cet atelier de formation comprend douze sessions de sensibilisation pour chaque jeune qui sera embarqué dans ce programme.