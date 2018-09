Burkina Faso: Prévention des risques professionnels - Les acteurs misent sur la communication

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) organise, du 17 au 21 septembre 2018, le 9e Symposium sur l'audiovisuel et la prévention des risques professionnels de Ouagadougou (SYAPRO).

Des acteurs intervenants dans le domaine de la Sécurité et Santé au travail (SST) des pays francophones d'Afrique séjournent dans la capitale burkinabè, du 17 au 21 septembre 2018. Ils sont là, dans le cadre du 9e Symposium sur l'audiovisuel et la prévention des risques professionnels de Ouagadougou (SYAPRO) dont l'ouverture officielle a eu lieu hier, mardi 18 septembre.

Une activité de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) organisée en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation internationale du travail (OIT), et l'Association internationale de sécurité sociale (AISS) et de l'Interafricaine de la prévention des risques professionnels (IAPRP).

Pendant quatre jours, les participants vont mener la réflexion sur le thème : « quels apports de l'audiovisuel et de la communication dans les stratégies de prévention des risques professionnels en Afrique».

Une thématique qui selon le directeur général de la CNSS, Lassané Sawadogo oriente désormais la réflexion sur la contribution de l'audiovisuel dans les stratégies, programmes et activités de préventions.

« En même temps, il ouvre le débat sur les perspectives de développement des carnaux de communication en sécurité et santé au travail et ceci au profit de nos structures respectives en charge de la prévention des risques professionnels», a-t-il souligné.

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba président de la cérémonie, a confié qu'en échangeant sur cette thématique, l'IAPRP entend utiliser les meilleurs leviers d'une stratégie opérationnelle et efficace, à l'ère du numérique et du tout digital. Ce qui permettra de réduire considérablement le nombre et la gravité des accidents de travail et des maladies professionnels sur tous les lieux de travail.

Le Premier ministre a rappelé qu'au cours des trois dernières années, la réparation des accidents du travail et les maladies professionnelles enregistrées par la CNSS au niveau du secteur privé structuré a coûté plus de 10 milliards de F CFA.

Pour le maire de la commune de Ouagadougou, Armand Béouindé, nul besoin d'être un spécialiste de la SST pour imaginer les conséquences désastreuses provoquées par les accidents du travail et les maladies professionnelles. M. Béouindé a relevé que les sinistres liés au travail ne sont pas une fatalité. A l'entendre, ils peuvent être évités si des mesures idoines de prévention sont prises.

« C'est pourquoi, je voudrais saluer, à sa juste valeur, la belle initiative de l'interafricaine de la prévention des risques professionnels, de fédérer les énergies, les intelligences et les moyens pour la promotion d'un milieu de travail sain et salubre à l'échelle du continent », s'est réjoui le maire de Ouagadougou.

Pour le secrétaire général de l'IAPRP, Nogbou Alphonse Ahoua, en 24 ans, il n'a cessé de conduire des réflexions sur l'épineuse problématique de la promotion de la prévention des risques professionnels par l'audiovisuel et la communication. Pour lui, ce 9e rendez-vous est l'occasion de faire une halte pour faire l'état des lieux et identifier les obstacles liés à l'utilisation de l'audiovisuel et de la communication dans les stratégies de dégager les bonnes pratiques au niveau des pays membres de l'IAPRP.

Aussi de proposer des mesures d'amélioration de l'exploitation de l'audiovisuel dans le processus de prévention des risques professionnels. Le SYAPRO est une manifestation qui se tient tous les trois ans à Ouagadougou et la première a eu lieu en 1994.