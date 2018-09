Ile Maurice: Environnement durable - Des entrepreneurs participent à un atelier autour de la symbiose industrielle

communiqué de presse

Un atelier de travail national visant à disséminer les études de cas, les défis et les leçons apprises pendant la mise en œuvre du projet 'Amélioration de la productivité des ressources et des performances environnementales des micro, petites et moyennes entreprises grâce au concept de symbiose industrielle' se tiendra le 24 septembre 2018 à l'hôtel Westin Turtle Bay Resort and Spa à Balaclava.

L'atelier, une initiative du ministère de la Sécurité sociale, de la Solidarité nationale, de l'Environnement et du Développement durable, verra la participation d'une centaine de participants des micro, petites et moyennes entreprises ainsi que des ONG, des partenaires de développement et des autorités nationales. L'objectif principal est d'examiner les opportunités et les défis tout en faisant des recommandations visant à transformer Maurice en un pays plus durable et efficace sur le plan des ressources.

Un consultant de l'Université de Maurice et des officiers du ministère de tutelle animeront l'atelier. Les thèmes qui seront abordés comprennent, entre autres, la gestion des déchets solides et des déchets dangereux à Maurice ; et les Défis et résultats de la mise en œuvre du projet.

Le projet, débuté en janvier 2016, sera complété en septembre 2018. Dans le cadre de ce projet, un atelier de travail se tiendra également à Rodrigues les 26 et 27 septembre 2018 et quelque 50 micro, petites et moyennes entrepreneurs seront formés.

Programme SWITCH Green Africa

L'atelier s'insère dans le cadre du programme de SWITCH Green Africa dont l'objectif est de soutenir six pays d'Afrique pour parvenir à un développement durable en participant à la transition vers une économie verte inclusive, basée sur les modes de consommation et de productions durables, tout en générant la croissance, la création d'emplois décents et réduire la pauvreté. Le programme est financé par l'Union européenne sous la supervision du Programme des Nations Unies pour l'Environnement en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement et le Bureau des Nations unies pour les services d'appui aux projets.

Le projet 'Amélioration de la productivité des ressources et des performances environnementales des micro, petites et moyennes entreprises grâce au concept de symbiose industrielle' sous le SWITCH Green Africa vise à créer des entreprises vertes à travers la formation et la mise en œuvre de production plus verte et l'efficience des ressources dans le secteur manufacturier à Maurice, avec accent sur la symbiose industrielle comme un outil de gestion de déchet durable. Le déchet est considéré comme une ressource qui peut être valorisée et les avantages qu'une entreprise peut bénéficier à travers ce projet sont nombreux. Ils sont : coûts de production réduits à travers des intrants moins couteux ; revenus dérivés de déchets non-utilisés ; réduction dans les coûts d'élimination des déchets ; et une image organisationnelle plus verte.

Le projet comprenait plusieurs phases dont le renforcement des capacités à travers la tenue de cinq ateliers visant à former environ 100 micro, petites et moyennes entreprises à Maurice et à Rodrigues sur une meilleure gestion des déchets et des ressources à travers des techniques de production plus vertes. Trois ateliers ont déjà été organisés en décembre 2016, avril 2017 et septembre 2018.