Angola: Des entreprises angolaises invitées à la Foire intra-africaine en Egypte

Luanda — Des entreprises et institutions angolaises désireuses de participer à la Foire intra-africaine, prévue du 11 au 17 décembre 2018, au Caire, sont invitées à cet événement par l'Ambassade d'Angola en Egypte, soit une occasion pour le secteur entrepreneurial d'établir des partenariats et de faciliter l'investissement et le commerce.

Eu égard au nombre élevé des participants à la Foire, la mission diplomatique angolaise demande aux entreprises, organisations et institutions intéressées à s'inscrire le plus tôt possible. Un communiqué de presse de l'Ambassade, dont copie est parvenue mercredi au bureau de l'Angop, précise que les intéressés devront accéder au site suivante: www.intrafricantradefair.com, afin d'obtenir plus d'informations.