Burkina Faso: Roch Marc Christian Kaboré élevé à la plus haute distinction du Ghana

A l'occasion de sa visite d'amitié et de travail, les 17 et 18 septembre 2018, à Accra, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a été élevé à la dignité de l'Ordre de l'étoile du Ghana par son homologue, Nana Akufo-Addo.

A l'issue des discussions bilatérales qui ont permis aux délégations burkinabè et ghanéenne de s'accorder sur des projets tels que la construction du chemin de fer reliant les deux pays, l'interconnexion électrique Bolgatanga-Ouagadougou, la réalisation de pipeline Bolgatenga-Bingo et la libre circulation des personnes et des biens, le président Roch Kaboré a été élevé à la dignité de l'Ordre de l'étoile du Ghana par son homologue, Nana Akufo-Addo, dans la soirée du mardi 18 septembre 2018. Cette distinction, la plus haute du pays, symbolise l'excellence des relations entre deux peuples « frères » qui se respectent mutuellement, s'est réjoui Roch Marc Christian Kaboré. En retour, il a exprimé sa gratitude au président Akufo-Addo pour cette haute distinction honorifique.

Il a ajouté que c'est dans cet état d'esprit que sa délégation et lui sont venus magnifier la coopération exemplaire qui existe entre les deux pays. « C'est un bel exemple d'intégration sous régionale », a-t-il déclaré. Et le chef de l'Etat ghanéen d'inviter la partie burkinabè à garder le cap pour la mise en œuvre des projets intégrateurs. Il s'est dit particulièrement impressionné par la qualité des liens d'amitié et de coopération entre son pays et le Burkina Faso. Pour le ministre en charge des Affaires étrangères, sur instruction des deux chefs d'Etat, se tiendront tous les trois mois des rencontres ministérielles pour consolider les relations « historiques et culturelles » qui unissent Burkinabè et Ghanéen. A la fin de ce séjour «fructueux », Roch Marc Christian Kaboré a laissé quelques mots dans le livre d'or en ces termes: « Merci cher frère pour l'accueil qui m'a été réservé ainsi qu'à la délégation qui m'accompagne. Puissions-nous œuvrer ensemble à la consolidation des relations d'amitié et de fraternité entre nos deux pays et nos deux peuples par la réalisation de projets intégrateurs».