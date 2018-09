Burkina Faso: Le Président du Faso au Ghana - La diaspora expose ses doléances

A la faveur de sa visite d'amitié et de travail, les 17 et 18 septembre 2018, à Accra, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, s'est entretenu avec la communauté burkinabè vivant au Ghana. Au menu des échanges, la construction de la cité de la diaspora, le sujet à « polémique » du vote des compatriotes de l'extérieur et la lutte contre la fraude dans le transit.

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a clos son séjour de 48 heures au Ghana par une rencontre, le mardi 18 septembre 2018, avec la communauté burkinabè. Dans une salle bondée, c'est l'ambassadeur du Burkina en République du Ghana, le général Pingrenoma Zagré, qui a fait une brève présentation de ses compatriotes résidant au pays de Kwamé N'Krumah. Estimés à 3 millions d'âmes, les Burkinabè du Ghana, selon l'ambassadeur, jouissent d'une bonne appréciation sur les plans social et diplomatique dans leurs zones d'habitation respectives. Malheureusement, a regretté le diplomate, ils sont moins de 12 000 inscrits dans le registre de l'ambassade.

A sa suite, le président du Faso et ses ministres se sont soumis à l'exercice questions-réponses tant attendu par l'assistance. Les échanges, à bâtons rompus, ont porté, essentiellement, sur des sujets tels que la construction de la cité de la diaspora à Ouagadougou, la fraude et la corruption dans le transit, le sujet à « polémique » du vote de la diaspora, les problèmes liés à la transhumance. Les compatriotes vivant dans ce pays ont souhaité être représentés à l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Ils ont émis le vœu de voir les étudiants burkinabè du Ghana accéder aux bourses d'études nationales. Cette dernière préoccupation, pour le ministre de l'Intégration africaine et des Burkinabè de l'extérieur, Paul Robert Tiendrebeogo, est déjà en débat dans son département.

Pour ce qui est de la question relative à la participation des Burkinabè de l'extérieur aux futures échéances électorales, la réponse du président du Faso a été sans ambages: « chaque Burkinabè, où qu'il soit, a le droit de voter. Par conséquent, il est nécessaire que ceux qui veulent participer au vote aient leurs pièces d'identité burkinabè. Nous avons donc pris l'engagement d'envoyer des équipes de l'Office national d'identification (ONI) dans les différents pays pour faire le travail».

La cité de la diaspora s'invite aux débats

Ce processus, selon lui, prend en compte tout Burkinabè, détenteur d'un acte de naissance ou de tout autre document qui atteste sa nationalité. A ce propos, le président du Faso a exhorté les personnes ressources, notamment les autorités religieuses, à informer et à sensibiliser les compatriotes à la nécessité de se faire enregistrer à l'ambassade, d'une part, et d'établir leurs cartes consulaires, d'autre part. A entendre le ministre en charge des affaires étrangères, la carte consulaire biométrique est un document que le Burkina Faso veut expérimenter dans tous les pays où il y a une forte communauté burkinabè.

La construction de la cité de la diaspora s'est invitée également aux échanges. Sur ce sujet, le ministre Paul Robert Tiendrebeogo a affirmé que le département en charge de l'habitat et de l'urbanisme a, en projet, la construction de 300 logements au profit des Burkinabè de l'extérieur. Quoi qu'il en soit, le chef de l'Etat a dit avoir pris bonne note de l'ensemble des préoccupations énoncées lors de la rencontre. Ces préoccupations seront, d'ailleurs, à l'écouter, au menu de la 12e session de la grande commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et le Ghana, prévue se tenir d'ici à la fin de l'année 2018.

Au cours de la rencontre, le locataire du palais de Kosyam a saisi la balle au bond pour donner quelques nouvelles du pays. Il a évoqué, notamment, la situation sécuritaire qui s'est dégradée depuis un certain temps. Tout compte fait, au regard des mesures en cours, il a dit être optimiste que le Burkina Faso l'emportera face à la nébuleuse terroriste. Outre la situation sécuritaire, Roch Marc Christian Kaboré a donné l'information sur la tenue du référendum pour l'adoption de la nouvelle Constitution devant acter le passage à la Ve République. Cette échéance, selon lui, se tiendra avant la fin du premier trimestre de l'année 2019.