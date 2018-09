Burkina Faso: Tournoi Naaba Tigré de Silmiougou

L'équipe de Génie FC de Silmiougou a remporté, dimanche 16 septembre 2018 la 1ère édition du tournoi de football maracana, Naaba Tigré de Silmiougou. Elle est venue à bout de Africa sport du non loti de ce village, à l'issue de l'épreuve des tirs aux buts (2-1).

L'ambiance était des grands jours dans le village de Silmiougou dimanche 16 septembre 2018. Ce jour-là, les petits plats ont été mis dans les grands pour la finale de la 1re édition du tournoi de football maracana Naaba Tigré de Silmiougou. Sur l'aire de jeu, deux équipes volontaires et engagées avaient la lourde responsabilité d'honorer cette première en gratifiant un beau spectacle aux nombreux publics. Africa sport du non loti de Silmiougou et Génie FC du même village n'ont pas failli. Plus technique et cohérente, Génie FC a dominé la première partie sans pouvoir réussir à concrétiser ses nombreuses occasions en but. Combative et plus physique, Africa sport a renversé la tendance au cours de la dernière partie du jeu.

Elle a pris un ascendant sur la partie. Elle s'est aussi créée quelques belles opportunités de scorer, mais n'y ait pas parvenu. C'est finalement lors de la séance des tirs aux buts que les deux équipes se sont départagées. Un exercice qui a été long à cause de la maladresse des acteurs. Et comme il fallait obligatoirement un vainqueur, c'est Génie FC plus chanceux qui a remporté le gain de la rencontre 2-1. Pour son sacre, il a reçu en plus du trophée, des médailles, un jeu de maillots, un ballon et la somme de 250 000 F CFA. Africa sport s'est vu récompenser par des médailles, un jeu de maillots, un ballon et la somme de 150 000 FCFA.

Il y avait aussi des prix en individuel comme celui de l'équipe fair-play (Bazoulé), celui du meilleur buteur (Fabrice Kaboré de Génie FC). Débuté le 18 août 2018, la compétition a regroupé 20 équipes pour autant de matchs disputés et avec 33 buts inscrits. Satisfait que la compétition soit arrivée à son terme sans couac, le donateur Naaba Tigré de Silmiougou a promis de rebeloter l'année prochaine. «Le brassage entre les jeunes et le côté fédérateur et rassembleur du football» sont, entre autres raisons, selon lui, qui l'ont conforté dans son idée de porter sur les fonts baptismaux la compétition. L'activité a été parrainée par le haut-commissaire du Kadiogo Boureima Sawadogo.