Burkina Faso: Finale coupe de la Fraternité

La finale de la coupe de la Fraternité s'est jouée, le samedi 15 septembre 2018, à Ouagadougou. Futuro FC l'a remportée aux tirs aux buts (1-0) face à Jeunes Pélés.

La coupe de la Fraternité a connu son épilogue, le samedi 15 septembre 2018, à Ouagadougou. La finale a été disputée entre l'équipe de Futuro FC et celle de Jeunes Pélés. Futuro FC est sortie vainqueur grâce à l'épreuve des tirs aux buts (1-0). Ce tournoi organisé par l'Association jeunesse actions pour le développement social (AJASB) a été lancé, le 28 juillet 2018. 26 équipes y étaient inscrites. Les phases d'éliminations directes ont permis de retenir huit équipes qui ont été reparties en deux poules de quatre. Les deux premiers de chaque groupe se sont qualifiés pour les demi-finales. La finale qui a opposé Fururo FC à Jeunes Pélés a été très disputée.

A l'entame du match, les quelques rares occasions sont pour Fututro FC. Mais, elle ira à la pause sans trouver le fond des buts. La deuxième période a livré un tout autre visage. L'équipe de Jeunes Pélés prend les choses en main, mais ne parviendra pas aussi à ouvrir la marque. Les deux équipes se sont alors quittées sur un score nul et vierge. Il a fallu recourir aux tirs aux buts pour les départager. Il faut souligner que la particularité du tournoi est que les penaltys sont tirés depuis le rond central. A cet exercice qui recommande une excellente adresse, seul Cheick Zida de Futuro FC a réussi à transformer son tir aux buts. Il a ainsi offert la victoire à son équipe. Futuro FC, vainqueur, a reçu un jeu de maillots, des médailles, des tee-shirts, des ballons, la somme de 100 000 francs CFA et le trophée. Jeunes Pélés, finaliste malheureux, s'est consolé avec la somme de 75 000 francs CFA, des médailles, un jeu de maillots, des ballons et des tee-shirts. Bombardier FC, classé 3e , a reçu, la somme de 50 000 francs CFA et des tee-shirts.

Abdoul Razack Zida, porte-parole de l'association a manifesté sa satisfaction à l'issue du tournoi. Pour lui, il a été un canal par lequel ils ont pu réunir la jeunesse. «Nous avons initié ce tournoi pour faire vivre la fraternité et l'épanouissement des jeunes de Kilwin», a-t-il dit. Le parrain, Mathias Nana, a, lui, souligné la nécessité de soutenir la jeunesse. «Je lance un appel à tous ceux qui peuvent soutenir les jeunes, de ne pas hésiter à le faire», a-t-il lancé. L'association a remis des attestations de reconnaissance à six personnalités pour leurs soutiens multiformes aux jeunes. Elle a également lancé un appel au public pour qu'il sorte massivement pour les séances d'aérobic qui seront organisées les 2es et 4es samedi du mois sur le même terrain.