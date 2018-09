Algérie: Les deux terroristes éliminés à Skikda identifiés (MDN)

CONSTANTINE - Deux (2) personnes ont perdu la vie et onze (11) autres ont été blessées dans les… Plus »

"Cette opération de qualité, menée par les forces de l'ANP, vient confirmer encore une fois la permanente et continuelle vigilance des unités engagées dans la lutte antiterroriste et la ferme détermination à l'éradication du fléau du terrorisme", souligne le MDN.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'opération menée par un détachement de l'ANP dans la localité de Beni-Makhled-Siouane, commune de Collo, wilaya de Skikda/5ème RM, ayant permis d'éliminer, aujourd'hui 19 septembre 2018, deux (2) dangereux terroristes et de récupérer deux (2) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munitions, il a été procédé à l'identification de ces deux criminels, il s'agit en l'occurrence de +Blaoui Mohamed+ dit +Abou Obeïda El-Assimi+, qui avait rallié les groupes terroristes en 1994, et +Ben Hanni Mohamed+ dit +Zoubir+, qui avait rallié les groupes terroristes en 1995", précise le communiqué.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.