Afrique: Fondation Tony Elumelu - Lancement d'une grande plateforme numérique pour les entrepreneurs africains au Forum TEF 2018

TefConnect sera officiellement dévoilé au Forum Tef de cette année, qui aura lieu le 25 octobre 2018, au Federal Palace Hotel, à Lagos, au Nigéria.

La Fondation Tony Elumelu, l'une des plus importantes philanthropies en Afrique, lance TefConnect, l'une des plus grandes plateformes numériques au monde pour les entrepreneurs africains et l'écosystème africain de l'entreprenariat.

TefConnect sera officiellement dévoilé au Forum Tef de cette année, qui aura lieu le 25 octobre 2018, au Federal Palace Hotel, à Lagos, au Nigéria.

Exploitant et tirant parti du plus grand catalyseur de l'entrepreneuriat en Afrique, le Tony Elumelu Foundation Entrepreneurship Program, qui a déjà attiré les candidatures de plus de 300 000 entrepreneurs africains et formé et financé 4 460 entrepreneurs, la TefConnect est une plate-forme open source qui fournira des outils et du contenu sur mesure pour catalyser le développement commercial de millions de personnes sur le continent, grâce à la technologie et au contenu directement applicable.

Positionnée comme « Le Facebook pour les entrepreneurs africains », la plate-forme TEFConnect est un espace de création d'entreprise contemporain, intuitif, informatif et convivial, offrant cinq avantages spécifiques à ses utilisateurs, notamment :

Le guichet unique numérique pour les acteurs de l'écosystème de l'entrepreneuriat, y compris les entrepreneurs, les incubateurs, les investisseurs, les universités et le secteur privé, fournissant des nouvelles, des ressources informatives, des événements et des opportunités d'entrepreneuriat.

La création d'un espace permettant aux entrepreneurs africains de faire des transactions à travers les pays et les régions du plus grand marché numérique africain, avec un trafic atteignant des millions de consommateurs.

L'accès à des outils commerciaux gratuits tels que des calculateurs de planification financière, des générateurs de plans d'affaires et des modèles de marketing.

L'accès au formulaire de candidature au programme d'entrepreneuriat de la Fondation, à la boîte à outils pour entreprises et au mentorat d'affaires avec des chefs d'entreprise mondiaux.

La possibilité aux entrepreneurs de promouvoir leurs entreprises auprès d'investisseurs potentiels et d'autres entrepreneurs en vue d'une collaboration transfrontalière.

S'exprimant sur le lancement de TefConnect, le Pdg de la Fondation, Parminder Vir OBE, a déclaré : « La Fondation Tony Elumelu a simplement pour objectif de responsabiliser les entrepreneurs africains. Premièrement, nous avons lancé le programme d'entreprenariat Tef, qui a permis à 10 000 entrepreneurs africains d'avoir, pendant 10 ans, un capital de départ, un mentorat et une formation. Ensuite, nous avons convoqué l'écosystème entrepreneurial complet du Forum Tef pour former un dialogue et des discussions délibérées afin de changer le récit de l'Afrique. Maintenant, nous étendons notre impact en connectant l'écosystème de l'entrepreneuriat africain sur une plate-forme unique.

Tony O. Elumelu, CON, fondateur de la Fondation Tony Elumelu, a également déclaré : « En quatre ans, depuis le lancement du programme Tef pour l'entrepreneuriat, nous avons montré que l'esprit d'entreprise pouvait changer un continent - nous avons investi dans les personnes et les processus. Nous avons déjà aidé à créer des succès commerciaux et à amener les décideurs politiques à l'esprit d'entreprise. Mais à bien des égards, nous grattons la surface. Cette année, nous élargissons notre champ d'action et nous abordons la question de l'interaction de plus en plus fréquente - le domaine numérique. En connectant les entrepreneurs africains à travers le monde sur TefConnect, nous libérons davantage le véritable potentiel de nos entrepreneurs et transformons le continent ».

Le 4ème Forum du Tef réunira l'écosystème entrepreneurial africain, y compris la communauté des investisseurs, le gouvernement et les décideurs, les principales organisations de développement, les représentants du secteur privé, les médias et les partenaires.

Le forum de cette année comportera également un dialogue interactif entre le président du Ghana, SE Nana Akufo-Addo et le président du Kenya, SE Uhuru Kenyatta, modéré par le fondateur du Tef, Tony Elumelu.