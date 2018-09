Burkina Faso: Projet du budget 2019 - 2237,42 milliards FCFA de recettes contre 2503,59 milliards de FCFA de dépenses

La Fondation Bill et Melinda Gates a publié le mardi 18 septembre 2018, son 2e rapport annuel… Plus »

En rappel, le budget 2018 se déclinait à plus 2441 milliards de F CFA au titre des dépenses contre plus de 2018 milliards au titre des recettes totales avec un besoin de financement de plus 423 milliards de F CFA.

« Il s'agit de recette de 2237,42 milliards de FCFA et des dépenses de 2503,59 milliards de FCFA. Par rapport à 2018, nous avons une hausse de recette budgétaire de 23% et une hausse des dépenses de 9,15%. Le niveau du déficit, lorsqu'on le rapporte au PIB nominale, projeté pour 2019 est de 3% », a affirmé Remis Dandjinou. Le besoin de financement pour couvrir les dépenses sera de 266, 17 milliards si le projet est adopté tel. En 2018, le déficit était de 423 milliards de FCFA.

