Gabon: MALACHIE - Une ONG au service de la scolarité des orphelins gabonais

Pour les responsables de Malachie, il s'agit aussi de mettre en pratique la politique de solidarité partagée, prônée par les plus hautes autorités notamment le Chef de l'Etat, Ali Bongo Ondimba et son épouse Sylvia Bongo Ondimba.

Démarré en 2016 avec 53 bénéficiaires dont 22 filles et 31 garçons, ce programme a impacté 102 enfants en 2017. Pour cette troisième édition, l'Ong Malachie envisage soutenir 200 enfants dont 30 à Port-Gentil, 20 dans la Nyanga, 20 dans la Ngounié et 130 à Libreville.

L'activité s'inscrit dans le cadre de la 3ème édition de son programme Educ' Orphelins qui consiste à venir en aide aux enfants défavorisés en leur fournissant un appui multiforme dans la scolarisation, l'achat des fournitures, le financement du transport et l'alimentation. « L'objectif est de contribuer de manière significative à la scolarisation des orphelins et autres enfants vulnérables, issu de familles défavorisées » a précisé Joannie Mayinou, la responsable du programme Educ Orphelin.

Copyright © 2018 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.