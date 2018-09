Angola: La TPA et la RNA signent des accords de coopération avec la RTP et l'Agence Lusa

Luanda — La télévision publique angolaise (TPA) a signé mardi à Luanda un accord de coopération dans le domaine de la formation du personnel et d'échanges de contenus avec la RTP et l'Agence Lusa.

Le protocole signé prévoit également des visites et des échanges d'expériences entre les professionnels de ces médias.

Le document a été paraphé par les respectifs présidents du Conseil d'administration, notamment José Fernando Gonçalves Guerreiro (TPA), Gonçalo Reis (RTP) et Nicolau Santos (Agence Lusa).

Lors d'une cérémonie distincte, le même jour, un autre accord de mémorandum a été signé entre la Radio nationale d'Angola (RNA) et l'agence de presse portugaise (Lusa) dans le domaine de la formation de cadres et de l'échange de contenus.

Après les accords, le PCA de la TPA, José Guerreiro, a estimé qu'ils apportaient une valeur ajoutée à son organe, vu que le pays est dans un nouveau cycle.

Pour le président du Conseil d'administration de la RTP, Gonçalo Reis, l'accord signé est "très pertinent", car il impulsera son exécution dans un avenir proche.

A son tour, le PCA de la RNA, Marcos Lopes, a souligné qu'avec la signature de l'accord de mémorandum avec l'agence de presse Lusa, une relation sera établie qui pourrait guider, dans les années à venir, l'échange de contenus entre les deux institutions.

Selon Marcos Lopes, l'échange de contenus (audio et textes) et la formation de cadres entre RNA et LUSA est en phase d'expérience pilote il y a deux mois.

À son tour, le président du Conseil d'administration (PCA) de l'Agence Lusa, Nicolau Santos, s'est félicité de la signature du mémorandum, en si peu de temps, avec la Radio nationale angolaise.

Les deux cérémonies étaient témoignées par le ministre de la Communication sociale, João Melo, qui a souligné l'intérêt des gouvernements angolais et portugais d'établir des échanges dans le domaine de la communication, dans un contexte de partage des connaissances mutuelles.

Le président a également souligné que cet acte se produit dans une période où les relations entre les deux pays gagnent un "nouveau rythme".

Ont participé à l'événement, le PCA de l'Agence de presse angolaise (ANGOP), Josué Isaías et les directeurs exécutifs et non exécutifs de la TPA, de la RNA, des Editions Novembro, parmi d'autres invités des deux pays.

Les accords ont été signés dans le cadre de la visite du Premier ministre du Portugal, António Costa, qui a débuté lundi dernier dans le pays.