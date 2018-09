Madagascar: FOCUS - Projet M'kolotsaina, la culture comme moteur de développement

L'album du trio Hutman, Rabeson et Bertaux, « Beatgames » sonne les retrouvailles d'un trio qui a… Plus »

Créé en 2011, le Centre de Ressource des Arts Actuels de Madagascar a pris de l'ampleur. Il regroupe des étudiants de l'université d'Antananarivo, au sein de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Actuellement, à travers l'Association Des Médiateurs Culturels, ses membres prouvent que la culture est un moteur de développement. Le travail consiste à définir un objectif : toucher le public. Pour avoir une programmation culturelle, il faut avoir une méthodologie : promouvoir les différents métiers de la culture, faire une exposition par mois. Bref, on vise tous ceux qui sont intéressés.

Lors de la conférence hier au Craam à Ambohitsaina, l'association des médiateurs culturels a lancé un projet. Une organisation, des programmations culturelles, des formations, et un stage sont offerts à ceux qui sont passionnés de culture et veulent en vivre. « C'est difficile de trouver un emploi en tant que médiateur culturel, mais par contre c'est facile d'être créatif en créant son propre emploi », déclare Hobisoa Raininoro. Une création d'emploi pour soi-même, un épanouissement, mais aussi un travail bien planifié font de la culture, un objet de développement. Pour organiser le focus, il faut de la logistique, des moyens de sonorisation, une communication, bref une répartition des rôles. C'est ce qu'ont prouvé Raininoro et son équipe hier. Une réussite et une fierté de tous leurs camarades. Ils ont rencontré des difficultés, mais ils sont arrivés à les surpasser. «On a transformé les difficultés existantes en opportunités». affirme Tanjona Rabearivony.

