Burkina Faso: Rapport annuel de la fondation Bill & Melinda Gates

Le 2e rapport annuel de la fondation Bill & Melinda Gates, Goalkeepers, a été publié, le mardi 18 septembre 2018 à Seattle aux Etats-Unis. Chaque année, cette fondation se propose de suivre les Objectifs du développement durable (ODD). Ce présent rapport met l'accent sur les tendances démographiques pouvant entraver les progrès accomplis dans la lutte contre la pauvreté dans le monde. Pire, à l'horizon 2050, deux pays concentreront à eux seuls plus de 40 % de la population mondiale vivant dans l'extrême pauvreté : la République démocratique du Congo et le Nigéria.

Alors qu'un milliard de personnes a réussi à s'extraire de la pauvreté au cours des vingt dernières années, souligne le rapport, la forte croissance démographique enregistrée dans les pays les plus pauvres, en particulier en Afrique, met en péril les progrès à venir. Si les tendances actuelles se confirment, le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté dans le monde pourrait cesser de diminuer et même augmenter. Des projections donnent à réfléchir et les chiffres font froid au dos. En 2050, la population du Burkina pourrait atteindre 59,2 millions dont la majorité sera jeune.

En se fondant sur de nouvelles projections de données, le rapport révèle que la pauvreté en Afrique se concentre dans une poignée de pays dont la croissance démographique est l'une des plus fortes au monde. À l'horizon 2050, deux pays concentreront à eux seuls plus de 40 % de la population mondiale vivant dans l'extrême pauvreté : la République démocratique du Congo et le Nigéria.

Malgré tout, la fondation Bill & Melinda Gates se veut optimiste, indiquant que la croissance démographique des jeunes populations aujourd'hui pourrait accélérer le progrès de demain. Investir dans la santé et l'éducation des jeunes en Afrique pourrait stimuler la productivité et l'innovation, déclenchant ainsi une «troisième vague» de réduction de la pauvreté, après la première en Chine et la deuxième en Inde.

Dans l'introduction de ce rapport, Bill et Melinda Gates affirment : «Les enseignements sont clairs : pour continuer à améliorer la condition humaine, notre mission est désormais d'aider à créer des opportunités dans les pays africains les plus pauvres et à la croissance démographique la plus forte». Et pour cela, «il faut investir dans la jeunesse et en particulier, dans la santé et l'éducation des jeunes générations».

Le rapport fait valoir l'importance de l'investissement des dirigeants dans le potentiel et les opportunités offertes à la jeunesse pour continuer à réaliser des progrès. Au travers d'études menées par des experts et des journalistes, le rapport explore des approches prometteuses en matière de santé et d'éducation en mettant en exergue la manière dont les jeunes pourraient aider à transformer le continent. Selon le document, les investissements dans la santé et l'éducation ou dans ce que les économistes appellent le «capital humain» en Afrique subsaharienne pourrait accroître le PIB dans la région de plus de 90 % d'ici à 2050.

De l'importance de l'émancipation des femmes

Chaque année, le rapport assure le suivi de 18 indicateurs des Objectifs de développement durable (ou Objectifs mondiaux), notamment la mortalité maternelle et infantile, le VIH, le paludisme, l'extrême pauvreté, l'inclusion financière et l'assainissement. Les projections de l'IHME fournissent trois scénarios potentiels concernant ces indicateurs : un scénario optimiste et un scénario pessimiste basés sur l'accélération ou le ralentissement du rythme de progrès, ainsi que des projections suivant les tendances actuelles. Le rapport de cette année aborde en profondeur quatre thématiques : la planification familiale, le VIH, l'éducation et l'agriculture. Chaque thème a fait l'objet d'une étude.

Le chercheur Alex Ezeh, invité du Center for Global Development s'est intéressé à la planification familiale. Son étude souligne l'importance de l'émancipation des femmes pour qu'elles puissent exercer pleinement leur droit fondamental : choisir le nombre d'enfants qu'elles souhaitent avoir, quand et avec qui. A. Ezeh observe que, d'après les données des Nations unies, la population africaine devrait être multipliée par deux à l'horizon 2050 et doubler à nouveau d'ici à 2100. Si chaque femme en Afrique subsaharienne avait le pouvoir de décider du nombre d'enfants qu'elle souhaite, la croissance de la population projetée pourrait être inférieure de 30 %, et donc ramenée de 4 milliards à 2,8 milliards. Plus important encore, cela permettrait à davantage de jeunes filles et de femmes d'élargir leurs perspectives, de poursuivre leurs études, d'avoir des enfants plus tard, de gagner plus à l'âge adulte et d'investir davantage dans leurs enfants. L'exemple du Kenya et de son nouveau programme de planning familial offrant aux jeunes femmes l'accès à la contraception illustre cette analyse.

Quant au VIH , une modélisation, faite par l'Imperial College London, montre ce à quoi l'épidémie du VIH au Zimbabwe pourrait ressembler en 2050 et, par conséquent, l'avenir du pays dans son ensemble. Le Zimbabwe compte une forte proportion de jeunes qui pourraient potentiellement être moteurs de la croissance économique s'ils restaient en bonne santé. Plus de la moitié des Zimbabwéens ont moins de 25 ans et atteignent l'âge auquel le risque de contracter l'infection au VIH est le plus élevé. Si au cours des cinq prochaines années, le Zimbabwe déploie à plus grande échelle les outils de prévention actuellement disponibles, les nouvelles infections chez les 15-29 ans pourraient reculer d'un tiers en une décennie. L'introduction de nouveaux outils de prévention à l'horizon 2030, dont un vaccin particulièrement efficace, pourrait encore réduire le nombre de nouveaux cas aux alentours de 400 par an. Cumulées, ces initiatives permettraient d'éviter 364 000 nouveaux cas de VIH chez les jeunes.

Multiplier la productivité agricole

Pour l'éducation : une étude d'Ashish Dhawan, président de la Central Square Foundation en Inde, montre qu'en dépit du fait que le nombre d'élèves scolarisés dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire n'a jamais été aussi élevé, beaucoup d'entre eux n'apprennent pas ce dont ils ont besoin pour réussir. La stratégie d'amélioration des résultats scolaires n'est pas aussi limpide que celle visant à favoriser l'accès à l'éducation. Le cas du Vietnam, qui a réussi à apporter des améliorations à l'ensemble de son système éducatif, est notamment analysé. Alors que le PIB par habitant y est à peine supérieur à celui de l'Inde, les jeunes Vietnamiens de quinze ans obtiennent de meilleurs résultats que leurs homologues des pays riches comme les États-Unis et le Royaume-Uni aux évaluations internationales.

Le 4e thème à savoir l'agriculture, le chercheur associé à l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires, James Thurlow, estime dans son analyse qu'en multipliant par deux la productivité de son agriculture, le Ghana pourrait réduire la pauvreté de moitié, créer des centaines de milliers d'emplois et générer de la croissance économique. C'est ce qu'illustre une étude effectuée par un journaliste ghanéen, qui a suivi le voyage d'une tomate du champ (Burkina Faso) à l'assiette (Ghana), montrant les nombreux emplois créés d'un bout à l'autre de la chaîne.

Le rapport Goalkeepers de la fondation Bill & Melinda Gates sera publié chaque année jusqu'en 2030. L'objectif de ce rapport est de mettre en avant les meilleures pratiques et de contribuer à responsabiliser la Fondation Bill & Melinda Gates, ses partenaires et les dirigeants du monde entier en montrant ce qui marche et ce qu'il reste à accomplir.