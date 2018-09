Congo-Brazzaville: Diaspora - La coopération et la solidarité internationale pour le Congo au coeur d'une rencontre à Paris

Signalons que depuis début septembre, la Capcos est devenue officiellement membre du Forum des organisations de solidarité internationale issues des migrations ( Forim). Ce forum a été créé en mars 2002 avec le soutien des pouvoirs publics français. C'est une plate-forme nationale qui réunit des réseaux, des fédérations et des regroupements d'organisations de solidarité internationale issues de l'immigration, engagés dans des actions d'intégration en France et dans des actions de développement dans les pays d'origine.

Ce sera la deuxième édition au cours de laquelle, durant l'espace d'un après-midi, la vie associative congolaise en France continuera à échanger et capitaliser sur les retours d'expériences dans son domaine de prédilection qu'est la solidarité internationale pour un « Mieux vivre ensemble ici et là-bas » mettant en évidence les aspects positifs de la double appartenance.

