Madagascar: Une campagne dans le respect des règles de bonne conduite

Cette élection présidentielle va-t-elle enfin marquer un tournant dans la vie politique malgache ? Toutes celles qui l'ont précédée ont connu des incidents qui ont contrarié le processus électoral. On peut dire que les vainqueurs on tous été mal élus et leur accession à la magistrature suprême n'a pas échappé à la contestation de leurs adversaires. Leur mandat a été entaché par des soupçons de malversation. Aujourd'hui, peut-être, c'est l'occasion d'avoir une élection transparente où les règles seront respectées par tous.

Une campagne dans le respect des règles de bonne conduite

Madagascar est à un tournant de son histoire et l'on ne peut pas se résigner à voir la classe politique tomber dans ses errements passés. Tous les candidats parlent d'une ère du renouveau, mais les promesses faites ne suffisent pas, il faut démontrer sur le terrain que les mentalités ont changé et que personne n'outrepassera les règles. Notre confrère Nary Ravonjy a depuis longtemps proposé la charte du « Grand pardon », mais il a eu l'impression de prêcher dans le désert.

Aujourd'hui, c'est au tour du CFM de proposer la sienne. Ce code de bonne conduite est censé servir de référence pour les candidats. Pour le moment, il n'y a pas de véritables débordements. Ceux qui ont fait une précampagne se sont contentés de vanter leur programme. Sur les réseaux sociaux, les tentatives de dénigrer l'adversaire se multiplient, mais cela se limite à des rappels de faits historiques. Il n'y a pas d'insultes ni d'attaques outrancières.

Il est vrai que la campagne officielle ne débutera que le 7 octobre et on verra alors quelle tournure prendra la propagande des uns et des autres. Les citoyens attendent une campagne informative et sans dénigrement. Ils ne veulent pas être infantilisés et comptent bien mettre à l'index ceux qui seront tentés de distribuer des T-Shirts et de l'argent.