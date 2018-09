Ile Maurice: Santé - Air Mauritus Foundation au chevet de l'HJRA

Dans le cadre de l'accomplissement de son engagement social à savoir aider les défavorisés à l'accès à l'éducation, encourager le sport plus particulièrement pour les handicapés, soutenir les malades qui sont dans le besoin, promouvoir l'art et la culture, préserver la faune et la flore terrestre, l'Air Mauritius Foundation créée en 2017 présentée par son directeur M. Herve Ng a fait hier matin un don de six lits, d'une table gynécologique, de six déambulateurs et de quatre fauteuils roulants à l'établissement hospitalier HJRA. Cette fondation qui est une branche d'Air Mauritius s'engage aussi à respecter les normes fixées par l'OACI (organisation de l'aviation internationale) pour limiter l'impact des opérations aériennes sur l'environnement.

Préserver l'environnement aérien. Ce fut aussi une occasion pour son directeur de faire connaître à l'assistance les engagements fixés par la compagnie aérienne pour préserver l'environnement aérien. Il s'agit en effet d'atteindre une croissance neutre en carbone à compter de 2020 et de réduire de moitié les émissions nettes d'içi 2050 par rapport au niveau de 2005 par l'achat d'Airbus A350-900 et d'Airbus A330-900, de nouveax appareils « plus écologiques » par rapport aux autres aéronefs.

Aider son prochain est l'une des bases du « mieux vivre ensemble », a dit M. Herve Ng et il promet que d'autres projets de cette nature seront réalisés dans le futur. Prenant ensuite la parole, le représentant du ministère de la Santé et du planning familial le Pr Razafindramanitra a remercié la Fondation et promet un usage à bon escient de ces matériels très utiles pour la santé en général. Le Pr Rakoto Alison, Directrice de cet établissement hospitalier, était aussi présente à cette cérémonie. Il y avait également Mme Lila Mika, country manager d'Air Mauritius et M. Ahmad Jhummun, le station manager.