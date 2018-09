Congo-Brazzaville: Seedstars RDC - Onze start-up en compétition

L'événement qui va se dérouler ce 21 septembre à Kinshasa permettra à la jeune entreprise gagnante de prendre part à la finale mondiale qui aura lieu en avril 2019, en Suisse.

Les onze meilleures start-up de la République démocratique du Congo (RDC), sélectionnées pour la deuxième édition de Seedstars, présenteront leurs projets devant un panel d'investisseurs afin de remporter le titre de jeune entreprise la plus prometteuse.

Ces start-up sélectionnées sont AfriNTIC, une solution agro-technologique ; Alternative energy technologies, distributeur de lampes solaires en RDC et qui se donne pour objectif de permettre aux ménages et aux institutions hors réseau d'avoir accès à l'énergie moderne ; Ebutelo (échelle en français), un logiciel ERP de gestion pour différents types d'entreprises: hôtels, restaurants et commerce de détail ; EHE, application qui révèle les vecteurs de gaz toxique polluant l'oxygène et menaçant la biodiversité ; Faysal company, une start-up de Fintech, basée dans la ville de Goma et qui fournit des solutions informatiques intelligentes interactives au Congo et en Afrique ; InjoByte, une plate-forme d'information ; la solution de recharge mobile Integrity Media ; la start-up ed-tech "Labes Key" ; la plate-forme de recrutement SMS emploi et enfin Stats Congo, une base de données sur la santé maternelle et infantile en RDC.

Avant d'arriver dans le pays, Seedstars a déjà sélectionné des start-up gagnantes en Égypte, en Tunisie, au Zimbabwe, au Maroc, au Ghana, au Rwanda, en Libye, en Ouganda et au Sénégal. La compétition en RDC a lieu avec le soutien d'Ingenious city, un espace de travail et d'innovation basé à Kinshasa.