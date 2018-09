Burkina Faso: Approvisionnement en eau potable de la ville de Ouahigouya - Les femmes du secteur 2 marchent sur l'ONEA

La Fondation Bill et Melinda Gates a publié le mardi 18 septembre 2018, son 2e rapport annuel… Plus »

Mais si vous n'avez pas d'eau, nous devons nous comprendre. C'est vrai que nous sommes en pleine saison pluvieuse. Mais tout est une question de machine ». Mais il y a un fait que les femmes ne comprennent pas. « Si nous devons nous comprendre, sans eau, pas de facture. Quand nous gagnions l'eau, la facture était à 1 500 F CFA. Mais depuis que nous n'avons pas l'eau, la facture passe à 2 000 F CFA et parfois plus. Comment expliquez-vous cela ? », lance une voix dans la foule. « On ne peut pas éviter de vous envoyer les factures. Autrement nous devons enlever les compteurs installés dans vos domiciles », répond Issaka Ouédraogo. Mais au juste, où se situe le problème, lui avons-nous demandé ? « Je ne suis pas le 1er responsable. Quand il pleut assez (comme c'est le cas aujourd'hui), nos puits sont inondés et nous ne pouvons pas servir aussi de l'eau sale à la population.

A l'arrivée des manifestantes devant l'ONEA, les portes avaient déjà été soigneusement fermées. On ne fait pas de photo ici, nous lance un des vigiles derrière le portail. Selon les manifestantes, depuis le Ramadan, certaines borne-fontaines sont restées sans la moindre goutte d'eau pendant qu'à chaque fin de mois, des factures leur sont régulièrement adressées. Selon le conseiller municipal dudit secteur que nous avons eu au téléphone, cela fait une semaine jour pour jour qu'il n'a reçu aucune goutte d'eau à sa borne-fontaine. Toutefois, il dit ne pas avoir été informé de la marche des femmes de son secteur. Face à la persistance des femmes qui étaient déterminées à faire passer leur message, un agent sort et se met à leur écoute. Issaka Ouédraogo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, accueille les femmes en ces termes : «Vous êtes les bienvenues. Nous saluons votre démarche. Sachez que nous sommes là pour que vous ayez l'eau.

