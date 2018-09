Madagascar: Alefa Barea - Aucun accord avec la FMF !

Incroyable mais l'association Alefa Barea qui met en vente des produits Barea tels maillots et écharpes, n'a reçu aucun accord de la Fédération Malgache de Football.

« La FMF ne reçoit pas un centime de cette levée de fonds de cette association qui se dit vouloir aider le football malgache« , précise le président Doda Andriamiasasoa. Pire encore, ce dernier nie avoir mandaté le président de Alefa Barea, Lova Ramisamanana, qui s'autoproclame lors des négociations comme le Directeur des Opérations au sein de l'instance du football malgache. Un département qui n'existe même pas au siège de la fédération à Isoraka.

« Il s'était proposé pour négocier certains matches amicaux comme celui contre le Togo et le Kosovo et cela s'arrête là« , confie encore le président de la FMF.

De toute évidence, Alefa Barea n'est donc qu'un enrichissement personnel puisque les fonds récoltés, tout au moins une partie, ne sont pas versés à la fédération.

A la question de savoir si la FMF allait se laisser faire, Doda Andriamiasasoa n'a pas donné de réponse en avançant que pour l'heure, le plus important à ses yeux est de battre les Guinéens et les Soudanais à domicile pour arracher la qualification à la CAN 2019. Une double victoire devant la Guinée Equatoriale suffirait au bonheur de celui qui fait tout pour que le football malgache marche. Aide ou pas.

Certes et dans cet objectif d'aller à la CAN, on a besoin de l'aide de tout le monde mais on devait le faire dans la légalité. C'est tout aussi simple que cela.