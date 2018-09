Algérie: Peine de mort pour le meurtrier de Selsabil et son complice - soulagement des parents

CONSTANTINE - Deux (2) personnes ont perdu la vie et onze (11) autres ont été blessées dans les… Plus »

Le prévenu a ajouté qu'il se trouvait, à ce moment là, sous l'effet de psychotropes et queson complice, C.M, l'a aidé à transporter le corps de la victime à bord de son véhicule utilitaire, emballé dans un sac poubelle en plastique, pour la déposer dans une décharge, à quelques centaines de mètres du lieu du crime, à Haï Chouhada, non loin de Haï El Yasmine 2 où réside la fillette.

Ce dernier a été inculpé de meurtre avec préméditation et attentat à la pudeur sur mineure de moins de 16 ans et, lors de son arrestation, a reconnu les faits retenus contre lui, de même lors de son procès.

Oran — Le tribunal criminel de première instance d'Oran a prononcé, tard dans la soirée de mercredi, la peine capitale à l'encontre de K.A (18 ans), reconnu coupable d'attentat à la pudeur, suivi du meurtre de la petite Zahaf Selsabil, âgée de 08 ans, le 18 août dernier, ainsi qu'à l'encontre de son complice, C.M, au grand soulagement des parents de la victimes et du public, nombreux dans la salle et à l'extérieur du palais de justice.

