Madagascar: Peste - L'urgence des actions d'assainissement décrétée

Un renforcement de la coordination et de la prévention qui a déjà été avancé durant un atelier organisé à l'Hôtel Carlton à Anosy le 8 juillet dernier. Un leitmotiv qui cadre bien avec les propos du chef d'Etat et qui devrait permettre, théoriquement, à maitriser la nouvelle saison pesteuse qui vient de commencer.

Une initiative qui - d'un côté pourrait être vue comme étant tardive - mais qui entend faire comprendre que le gouvernement - plus précisément la présidence de la République - prend la question au sérieux. Ainsi, donc, toutes les parties prenantes en charge de l'assainissement et de l'hygiène vont être coordonnées pour faire en sorte de débarrasser les régions et les villes des ordures.

La situation avance... si l'on peut le dire. Un communiqué de presse partagé par la présidence de la République hier en fin de journée témoigne de la sériosité de la question. Pouvait-on y lire « le Chef de l'Etat a (... ) enjoint les départements concernés, à prendre toutes les dispositions nécessaires face à l'urgence des actions d'assainissement et d'enlèvement des ordures, en coordination avec les collectivités et les services dédiés».

