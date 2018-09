Algérie: Intempéries à Constantine - 2 morts et sauvetage de 11 personnes bloquées dans leurs voitures

CONSTANTINE - Deux (2) personnes ont perdu la vie et onze (11) autres ont été blessées dans les inondations qui ont affecté la maga-cité Djebli Ahmed (ex-Kantoli) à Constantine, a indiqué mercredi à l'APS, le chargé de communication des services de la protection civile, le lieutenant Noureddine Tafer.

Le même responsable a précisé que le débordement de l'oued Ziad, à proximité de cette cité, située sur la RN 27, entre la région d'El Menia et la commune de Hamma Bouziane, suite aux pluies orageuses a provoqué des torrents puissants qui ont immergé toute la zone et emporté des dizaines de véhicules soulignant que les éléments de la protection civile, dépêchés sur les lieux, ont secouru onze (11) personnes bloquées dans leurs voitures au milieu des flots.

Les mêmes services déplorent le décès de deux personnes, un homme âgé de 55 ans et une femme de 34 ans, originaires de la commune de Hamma Bouziane.

Pas moins de 70 éléments de la protection civile, douze (12) camions et six (6) ambulances ont été mobilisées pour les opérations de secours et d'assistance a ajouté le lieutenant Tafer.

Le chef de l'exécutif local, Abdssamie Saidoune s'était rendu à la cité Djebli Ahmed et a supervisé les opérations de secours et avait assuré que "tous les moyens sont mobilisés pour apporter aide et assistance aux citoyens".

La circulation sur l'axe routier El Menia vers Hamma Bouziane, fermée depuis plusieurs heures, a été partiellement rouverte dans la soirée, a-t-on constaté.

Des engins des services des travaux publics oeuvrent à dégager la boue charriée par les eaux pluviales sur cet axe de la RN 27, à circulation automobile dense, reliant Constantine à Jijel.