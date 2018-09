Madagascar: Pétanque - Belle victoire de BIC à l'International de Ruoms

L'album du trio Hutman, Rabeson et Bertaux, « Beatgames » sonne les retrouvailles d'un trio qui a… Plus »

Outre ces ateliers qu'il doit honorer, le BIC Ambohimahasoa a encore du pain sur la planche avec notamment le National de Laragne de mercredi et jeudi puis l'International de Bourg-Saint-Andeol durant le week-end. C'est dire combien les protégés du Dr Zozo Rakotovazaha sont sollicités de partout où on ne manque pas de les présenter comme des héros. Des stars à part entière qui n'échappent à cette longue file de fans venus pour demander de l'autographe. Un devoir que Luc, Mamy et Tselonina effectuent avec le sourire.

Une démonstration. Sarrio, Michel Loy et Feltain, puisqu'il s'agit de ces champions du monde français, ont cette fois trouvé à qui parler lors des quarts de finale de l'épreuve de Ruoms où ils ont échoué par 4 à 13 devant une formation du BIC composée de Luc Rahaingoson, Jean Michel Andrianjaka ou Tsé-tsé comme le public français l'appelle et Maminirina Andrianirainy.

