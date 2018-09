Madagascar: Assainissement - Accord de partenariat entre la CUA et Positive Planète

L'album du trio Hutman, Rabeson et Bertaux, « Beatgames » sonne les retrouvailles d'un trio qui a… Plus »

L'AFD (Agence Française de Développement), la Région Ile de France et la Fondation Suez contribuent au financement de ce projet, tandis que la CUA et l'ONG Positive Planète sont chargées de sa réalisation. « Ce projet vise notamment à améliorer le niveau de vie des 1.000 ramasseurs d'ordure dans la Capitale. Ils seront par la suite capables de recycler les ordures en leur faveur. », a expliqué Dr Prisca Andriantseheno, directrice des Affaires Sociales à la CUA.

Un accord de partenariat de plus. Sa signature a eu lieu hier à l'Hôtel de ville d'Analakely entre le maire d'Antananarivo Lalao Ravalomanana et la directrice régionale de l'ONG Positive Planète Internationale Agnès. L'accord consiste à financer à hauteur de 500.000 euros les travaux de ramassage d'ordure dans la Capitale.

