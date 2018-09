Tunisie: Qui est responsable ?

Les Tunisiens n'avaient absolument rien à envier à leurs homologues égyptiens et techniquement ils sont plus que valables. La touche du joueur tunisien est toujours là. L'inspiration qui déjoue les dispositifs les plus cadenassés et ouvre les brèches dans les défenses les plus soudées était là.

Mais les jambes, à un moment donné, ne répondaient plus. Considérant leur manque de préparation, qui s'est effectuée avec le minimum de frais, les joueurs tunisiens auraient dû tempérer leur ardeurs à l'occasion des rencontres précédant ce choc majeur. De toutes les façons ce n'est là qu'une supposition et le manque de condition et de rythme allait avoir une conséquence fatale.

Contre l'Egypte, qui a préparé sérieusement ce rendez-vous, le cerveau était envahi par la fatigue et la concentration a cédé la place à l'improvisation. Les huit points d'écart se résument en des ratages inexcusables à ce niveau et surtout à l'improvisation qui a pour origine un travail collectif insuffisant.

Les Egyptiens avaient jeté toutes leurs forces dans la bataille, sachant qu'un nul pourrait servir les desseins d'une équipe de Tunisie qui a eu de longs passages à vide et a concédé beaucoup d'espaces pour la contre-attaque.

Le handball est un sport extrêmement rapide et laisse peu de temps au joueur pour réagir. Les Egyptiens n'ont pas fait les choses à moitié et ont largement profité de cette baisse de régime et la rencontre s'est finalement terminée par la perte du titre continental.

On ne peut préparer une grande échéance qu'avec des tournois à haute intensité. Dans un tournoi, les temps de récupération sont beaucoup plus courts et le corps doit être habitué à ces changements de rythme brusques et à ces efforts intenses en cascades. Cela n'a rien à voir avec des rencontres amicales que l'on joue sans pour autant en tirer profit pour parfaire la condition physique du groupe.

Avec une meilleure préparation, des rencontres dans des tournois ou contre des adversaires plus coriaces que les équipes contre lesquelles les nôtres se sont préparés, les choses auraient-elles pu changer ? C'est la question qui se posera, mais la responsabilité de la fédération, qui n'a pas soutenu son programme et le Département des sports, qui aurait dû faire tout ce qui est en ses possibilités pour ne pas perdre un titre important, est engagée.

Un coup dur pour le handball tunisien qui risque de perdre d'autres titres si les choses continuent de se passer de cette manière.