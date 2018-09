Algérie: Ministère de l'Intérieur - Réunion de coordination pour l'évaluation de la saison estivale 2018

CONSTANTINE - Deux (2) personnes ont perdu la vie et onze (11) autres ont été blessées dans les… Plus »

M. Dahmoune a salué "les efforts des différents corps de sécurité mobilisés durant toute la saison estivale, en vue de sécuriser les citoyens et leurs biens ainsi que les différentes activités sportives et culturelles organisées", soulignant que "ces services ont sévèrement réprimé les exploitations illégales des espaces publics, des plages et des parcs, et ce dans le cadre d'une action complémentaire et cordonnée, outre les efforts fournis par les agents de protection civile qui ont permis de réduire les dégâts résultant des différents risques encourus durant la saison estivale.

Lors de son intervention, le SG du ministère a salué "les premiers résultats réalisés sur le terrain, grâce au travail de coordination intersectoriel effectué dans le cadre de la Commission intersectorielle', appelant à "la nécessité de consolider ce travail notamment à travers l'ouverture de nouvelles plages pour la baignade et la consolidation des missions d'inspections et le contrôle conjoint au niveau local ainsi que le renforcement de l'action de proximité".

