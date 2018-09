Tunisie: 14 membres de Nida Tounès à Ben Arous quittent le parti

«Le cinéma d'horreur a une double fonction : cathartique et lénifiante. C'est un cinéma qui… Plus »

Huit députés de Nida Tounès avaient décidé de démissionner du bloc parlementaire du parti et de rejoindre le groupe de la «Coalition nationale». Il s'agit de : Zohra Driss, Moncef Sellami, Ahmed Saïdi, Issam Mattoussi, Lamia Dridi, Jalel Guedira, Mohamed Rachdi et Marwa Bouazzi.

Elle a justifié sa décision par «le manque de conscience de l'étendue des responsabilités et de l'harmonie supposée au sein du bloc parlementaire, les tendances de confusion et d'ambiguïté dans les mécanismes de prise de position politique ainsi que le manque de communication entre les députés.

«Il s'agit d'une décision collective», ont souligné les membres démissionnaires dans une déclaration, dénonçant une mauvaise gestion de la crise qui a touché tout le parti et un manque de sagesse dans la prise de décisions. Ils ont cité, à titre d'exemple, le gel de l'adhésion du chef du gouvernement Youssef Chahed du bureau exécutif du parti et le monopole de la décision au niveau central.

