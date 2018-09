Algérie: Alger - Restauration de plus de 2900 vieilles bâtisses depuis janvier 2014 jusqu'à septembre 2018

ALGER - Plus de 2.900 vieilles bâtisses ont été restaurées et réhabilitées dans la wilaya d'Alger depuis janvier 2014 jusqu'à septembre 2018, soit près de 44.000 logements, dans le cadre du plan stratégique de réhabilitation et de réaménagement de la wilaya d'Alger, a affirmé mercredi le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh

Dans une déclaration à la presse au terme d'une visite d'inspection aux différents chantiers des travaux de restauration des vieilles bâtisses et quartiers des communes de Bab El Oued, Alger Centre, Kouba, Bir Mourad Raïs et Aïn Naadja, M. Zoukh a indiqué que plus de 2.900 vieilles bâtisses avaient été touchées par les opérations de restauration et de réhabilitation pour une enveloppe de plus de 6000 milliards de centimes dans le cadre du plan stratégique de réaménagement et de modernisation de la wilaya d'Alger, annonçant une rallonge à ce programme devant être injectée cette année.

Dans le cadre de l'embellissement des façades des immeubles, plus de 3.000 antennes paraboliques individuelles ont été enlevées et remplacées par 4.000 paraboles collectives, en vue d'améliorer l'esthétisme de la capitale, a ajouté le wali, précisant que des sociétés privées ont été chargées de la réparation des ascenseurs des immeubles. Il a imputé, en outre, les lenteurs accusées aux entrepreneurs chargés de l'opération et non à la wilaya".

Les opérations de rénovation des vieilles bâtisses dont les appartements sont à 90% des propriétés privées, ont été réalisés par une main d'œuvre 100% algérienne, impliquant 500 entreprises de réalisation et 132 bureaux d'études gérés par des cadres algériens.

Au début de ces opérations, la wilaya d'Alger avait fait appel à des sociétés étrangères (France, Portugal et Espagne), en raison du manque de spécialités en matière de restauration de ce genre de bâtisses, a-t-il rappelé.

Plus de 22 000 postes d'emploi ont été assurés aux jeunes depuis le début de ces opérations, a-t-il fait remarquer.

Le conseiller auprès de la commission du réaménagement et de l'embellissement de la wilaya d'Alger, Mohamed Machouk, avait affirmé que l'opération de restauration ne concernait pas uniquement les immeubles d'Alger Centre datant de l'époque coloniale et nécessitant une grande opération de restauration mais également "les quartiers construits dans les années 70 et 80 dans les communes de Bab Ezzouar, Bachdjerrah, Bourouba et toutes les autres cités des communes de la Wilaya nécessitant "une légère rénovation" et "un rafraichissement des façades".

L'opération de rénovation des anciennes bâtisses dans la Wilaya a débuté au niveau de l'entrée Est et de la Façade Maritime d'Alger, notamment les immeubles des rues Larbi Ben M'hidi, Didouche Mourad, Mohamed V et Colonel Amirouche, avant d'être élargie à l'ensemble des quartiers y compris celles construites dans les années 70 et 80, a indiqué M. Machouk.

La majorité de ces quartiers post indépendance nécessitaient de légers travaux de rénovation et un rafraichissement des façades à travers le retrait des antennes paraboliques individuelles et le changement de l'emplacement des climatiseurs, qui altéraient l'image la capitale.

Relogement de plus de 90.000 familles depuis 2014

Le nombre des familles ayant bénéficié des différentes formules de logement au niveau de la wilaya d'Alger depuis 2014, s'élève à plus de 90.000 familles, a indiqué M. Zoukh.

Les opérations de relogement à Alger ont permis, depuis leur lancement, la récupération de 536 hectares d'assiettes foncières affectées à la réalisation de différents projets de développement et d'espaces verts, a ajouté le wali d'Alger.

Concernant la deuxième phase de la 24e opération de relogement à Alger, M. Zoukh a fait savoir qu'il tiendrait dimanche prochain, une réunion avec les commissions concernées par le relogement, soulignant que la date de lancement de l'opération sera fixée sur la base des résultats de cette réunion.