Algérie: Ligue des champions d'Afrique/WAC-ESS - "Les joueurs déterminés à revenir avec le billet de la qualification"

La Confédération africaine de football (CAF) a désigné un trio arbitral du Seychelles, composé de l'arbitre central Bernard Camille et les assistants Danny Petros et Fréderic Emile, pour diriger cette rencontre vendredi prochain au stade Mohammed-V à Casablanca.

La formation de l'ESS s'est rendue au Maroc avec 18 joueurs et sans blessés dans ses rangs, ni de joueurs sanctionnés, contrairement à la composante du match aller, où l'entente s'est engagée seulement avec 13 joueurs et deux gardiens.

"Le championnat local et la ligue des champions d'Afrique sont des compétitions différentes", a t-il souligné, assurant qu'il a opté pour le turn-over pour certains éléments, "Commandos" de l'équipe pour leur permettre de récupérer et d'être mieux préparer pour le, match de vendredi.

