Algérie: Tizi-Ouzou - Un Salon du patrimoine culturel immatériel en hommage à la femme algérienne

Tizi-Ouzou — La troisième édition du Salon du patrimoine culturel immatériel qui se tiendra à Tizi-Ouzou du 27 au 26 septembre courant, rendra hommage a la femme algérienne pour son rôle dans la préservation du patrimoine national, a-t-on appris jeudi de la direction locale de la culture.

Placée sous le thème "La femme algérienne garante de la transmission du patrimoine culturel immatériel", cette manifestation qui sera abritée par la maison de la culture Mouloud Mammeri, sera l'occasion de rappeler le rôle de la femme dans la transmission du patrimoine immatériel à travers, notamment, une exposition sur la poterie, l'habit traditionnel, l'art culinaire et autres métiers exclusivement féminins, a-t-on indiqué de même source.

Un hommage particulier sera rendu à la troupe "Urar l'Khalath" de la Chaine II de la Radio Nationale, un groupe de femmes qui a perpétué et vulgarisé la chanson populaire féminine a travers une émission radiophonique hyponyme. Une troupe qui comptait de grandes figures de la chanson algérienne dont El Djida Thamechtohth, Anissa, Djamila et Cherifa, a-t-on ajouté.

Durant ce Salon, des ateliers de démonstration de décoration de poterie avec des motifs berbères et de la Blouza Oranaise, de contes et de jeux traditionnels, ainsi que des spectacles de chants féminins et une démonstration d'une cérémonie de mariage traditionnel sont également prévus, selon le programme communiqué à la presse.

Des conférences-débat sont aussi au menu et seront animées par des spécialistes à l'instar de Galez Ouiza maître-chercheur au Centre national de recherche préhistorique, anthropologiques et historiques (CNRPAH) qui parlera de la "convention 2003 et la question du genre", Fairouz Recham de l'université de Bouira qui abordera le thème de "la femme et la chanson kabyle" et Zahia Ben Abdellah qui a intitulé sa conférence "patrimoine féminin".