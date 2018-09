Madagascar: Andry Rajoelina - « Par Amour de la Patrie »

Le lancement officiel de l'ouvrage autobiographique du candidat n°13 a eu lieu avant-hier à la Librairie Les Guetteurs du Vent dans le 11e Arrondissement de Paris.

« Par Amour de la Patrie ». C'est le titre du livre qui résume l'homme en deux mots : Amour et Patrie. C'est lui qui avait introduit par voie référendaire le « Fitiavana » dans la devise de la Quatrième République. Il a aussi choisi le cantique « Dia ilay fitia » pour louer l'Amour. Avec un grand A. L'Amour de sa vie étant sa femme Mialy, tel qu'il le confie dans son ouvrage où transparaît le patriote. Et évidemment la Patrie. Avec un grand P comme Paris où de nombreuses personnalités malgaches et étrangères se sont bousculées pour se procurer le livre. Avec des figures connues et reconnues, entre autres, celle de l'ancien présentateur de la célèbre émission « Questions pour un champion », Julien Lepers.

Révélations. Une séance de dédicaces a suivi la présentation de l'ouvrage. L'occasion pour les partisans du candidat n°13 issus des six coins de l'Hexagone d'avoir un moment d'échanges avec Andry Rajoelina et de le féliciter pour cette autobiographie, sans oublier de lui exprimer leur soutien. Pour la première fois, l'ancien président de la Transition fait des révélations sur les évènements ayant marqué sa vie depuis son enfance jusqu'au jour de l'annonce officielle de sa candidature à la présidentielle du 7 novembre 2018. Son enfance, l'époque de son adolescence où il a arpenté les rues de Tana pour aller au contact des gens, ses débuts dans l'entrepreunariat, sa rencontre avec Mialy, ses débuts dans la politique, son élection à la Mairie de Tana en 2007, ainsi que son accession au pouvoir après les évènements de 2009 y sont présentés.

Les non-dits. Le livre raconte également les non-dits sur les manifestations sur la Place du 13 mai et les faits marquants de la Révolution Orange, en l'occurrence la répression du 7 février 2009 à Ambohitsorohitra ; sa planque à la Résidence de France à Ivandry afin d'échapper à son arrestation par le régime Ravalomanana ; la chute du monopole et de la gouvernance autoritaire le 17 mars 2009. Révélations inédites sur la médiation menée par la Communauté Internationale durant le processus de résolution de la crise. L'ancien homme fort de la Transition fait aussi la lumière sur le choix de Hery Rajaonarimampianina comme candidat de substitution à la Présidentielle de 2013.

Destin exceptionnel. Cette autobiographie de 249 pages, imprimée en France et éditée par la maison d'édition Michel LAFON retrace « Le destin exceptionnel d'un Homme d'Etat ». Andry Rajoelina y livre sa vérité historique et le récit d'un homme qui, malgré les embûches, les trahisons et les difficultés, a su se relever et bâtir une vision pour rattraper le retard de développement de Madagascar à travers son projet « Initiative pour l'Emergence de Madagascar ». Il partage aux lecteurs les valeurs qui ont animé son combat politique et son engagement pour Madagascar.

« La foi, l'espérance et l'amour caractérisent ces valeurs ». Il considère ce livre comme « un acte patriotique et un devoir de mémoire vis-à-vis de la Patrie ». Et ce, dans la mesure où il tente d'établir et rétablir la vérité sur les faits politiques majeurs qui ont marqué l'histoire de Madagascar ces 15 dernières années ainsi que sur sa vie privée. « Mon engagement pour le pays n'est pas une obligation mais un devoir », affirme-t-il, tout en faisant le tour d'horizon des réalisations et des défis de la Transition de 2009 à 2014.