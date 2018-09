Algérie: Hattab insiste sur le respect des délais de réalisation des projets et l'amélioration des services

Bouira — Le ministre de la Jeunesse et des sports (MJS), Mohamed Hattab, a inspecté mercredi des projets de son secteur au Centre national de sport et de loisirs de Tikjda (CNSLT) (Est de bouira), où il a insisté sur le respect des délais de réalisation ainsi que sur l'amélioration des services pour adapter le centre aux normes souhaitées par les clients, notamment les différentes fédérations sportives.

"Il est temps de donner l'importance au délai et au temps, nous devons et vous devez respecter les délais contractuels dans la réalisation des projets afin de gagner du temps et de l'argent aussi. Vous devez œuvrer à adapter ce centre (CNSLT) aux normes et aux besoins des clients à savoir les fédérations et délégations sportives venues de l'intérieur du pays ainsi que de l'étranger, et tout cela doit se faire par l'amélioration des services offerts aux clients", a souligné M. Hattab, qui inspectait la nouvelle piscine récemment mise en service au niveau du chalet du Kef à Tighzert, à quelque 06 km à l'ouest du centre de Tikjda.

Le ministre s'est enquis également de la cadence des travaux de réhabilitation du bloc d'hébergement du chalet du Kef (50 lits), dont les travaux sont toujours en cours. L'hôte de Bouira s'est rendu ensuite au CNSLT, où il a inspecté les travaux de réalisation d'un terrain de football en gazon synthétique.

Sur place, M. Hattab a fait part de son mécontentement face au retard de deux mois que connaît le projet, avant de demander à l'entreprise réalisatrice ainsi qu'au directeur du centre, Smail Meziane, d'accélérer la cadence des travaux pour le livrer au plus tard la fin novembre prochain.

Une enveloppe financière de 120 millions de dinars a, par ailleurs, été allouée pour cette opération.

"Le projet connaît un retard de deux mois, il doit être livré dans les deux mois prochains, soit à la fin novembre 2018", a insisté le ministre, précisant que le respect des délais est indispensable pour satisfaire la demande et les besoins des clients via aussi l'amélioration des services et la mobilisation des moyens nécessaires.

Pour le ministre, la dotation du CNSLT et des autres centres similaires à travers le pays permettra à l'Etat ainsi qu'au ministère de la jeunesse et des sports de rationaliser ses dépenses notamment en ces moments de crise.

"Le CNSLT n'est exploité qu'à hauteur de 30 à 40 %, et nous devons travailler alors de façon à exploiter les 70% restantes de façon à satisfaire la demande du client", a encore insisté le MJS, tout en réaffirmant la volonté et l'engagement de son département à accompagner ce processus de modernisation.

Le projet de réhabilitation et aménagement du bâtiment collectif bas (200 lits) du CNSLT a fait aussi l'objet de la visite du ministre de la jeunesse et des sports, qui a saisi l'occasion pour visiter les différents lots du chantier auquel un montant de plus de 47 millions de dinars a été consacré, selon une fiche technique présentée sur le site.