Algérie: Jeunesse et sports - La priorité "est donnée à la réhabilitation de 11 complexes sportifs et les centres de formation du pays"

BOUIRA - Le ministre de la jeunesse et des sports (MJS), Mohamed Hattab, a souligné mercredi à Bouira que la priorité de son secteur actuellement "est de prendre en charge les 11 complexes sportifs à travers le pays et les centres de formation" afin de booster les différentes activités sportives et permettre à l'Algérie de retrouver sa place de leader dans plusieurs disciplines.

C'est en réponse à une question de la presse relative au gel du projet des remontées mécaniques de la station climatique de Tikjda dans le cadre des mesures d'austérité prise par le gouvernement, que le ministre Hattab a expliqué que son secteur donnait la priorité notamment au projets en cours de réalisation ainsi qu'à la rationalisation des structures existantes, dont la réhabilitation des 11 complexes sportifs, et les centres de formation à travers le pays.

"Cela va nous permettre de rationaliser les moyens financiers de l'Etat ainsi que d'exploiter les structures existantes afin de former et sélectionner les jeunes talents capables de représenter l'Algérie dans les événements sportifs continentaux et internationaux", a encore expliqué M. Hattab lors d'un point de presse tenu en marge de sa visite au centre national de sport et de loisir de Tikjda (CNSLT) (Est de Bouira), où il a inspecté quelques projets relevant de son secteur.

Le ministre a saisi cette occasion pour réitérer l'intention et la volonté de son département de travailler sur plusieurs chantiers censés donner une nouvelle impulsion au sport national et ce via l'encouragement du sport scolaire ainsi que la détection des jeunes talents et leur offrir tous les moyens nécessaires pour qu'ils puissent apporter de bons résultats à l'Algérie dans les futures compétitions continentales et internationales.

Par ailleurs, M. Hattab a souligné la nécessité d'identifier les carences et les problèmes que connaît le secteur afin d'œuvrer véritablement pour le développement des différentes disciplines sportives dont l'Algérie occupait souvent les premières places il y'a quelques années.

"Certaines disciplines ont connu une régression (à l'image du handball, la boxe et l'athlétisme ainsi que le football), et nous devons donc travailler sur ces points pour les redresser", a souligné l'hôte de Bouira.

"Ce redressement nécessite l'implication de tous dont la presse et les médias aussi afin d'encourager le secteur pour aller de l'avant et conquérir les grandes nations dans les compétitions futures", a insisté le ministre.

Au cours de son déplacement à Bouira, le ministre Hattab a rendu visite aux équipes nationales militaires d'athlétisme et de la boxe en stage depuis une semaine au centre nationale de sport et de loisir de Tikjda (CNSLT) pour les encourager davantage à fournir plus d'effort pour une meilleure représentation de l'Algérie dans les prochains rendez-vous sportifs africains et internationaux prévus en octobre et novembre prochain.

"Nous souhaitons bien que vous allez réaliser de très bon résultats, et nous savons bien que vous en êtes capables", a indiqué le ministre aux athlètes militaires algériens, avant de leur réaffirmer tout le soutien et l'accompagnement de l'Etat algérien et surtout du ministère de la jeunesse et des sports.

Hattab a demandé entre autres à quelques athlètes d'exprimer leurs besoins dont ils souhaitent avoir au CNSLT afin d'œuvrer pour leur satisfaction et leur assurer les bonnes conditions pour leur stage qui se tient en prévisions du championnat mondial et les jeux olympique prévus en octobre novembre prochain en Angola et en Argentine.

"Nous sommes là pour vous soutenir et vous doter de tous les moyens nécessaires pour que vous puissiez réaliser de bons résultats", a réitéré le ministre, qui a appelé les différentes athlètes à travailler davantage pour redonner à l'Algérie sa place de champion notamment de boxe et d'athlétisme au niveau africain.