Madagascar: Orange Money - BMOI - Partenariat pour la disponibilité permanente des services bancaires

Le DG de la BMOI et celui d'Orange Madagascar annoncent un partenariat permettant aux utilisateurs d'Orange Money d'avoir accès à des services bancaires en permanence.

Le mobile-banking se développe de jour en jour. Hier, la banque BMOI et Orange Money ont annoncé un partenariat pour réunir tous les avantages de la banque et du mobile. En effet, ces deux entités renforcent leur partenariat afin de rapprocher leurs clients de ce qui leur est essentiel, et leur permettre d'effectuer des opérations bancaires, sans se déplacer, à partir d'un téléphone mobile.

D'après les explications, les clients de la BMOI peuvent désormais bénéficier des services Orange Money. Et vice versa. « Le nouveau service permet aux détenteurs d'un compte bancaire et d'un compte Orange Money d'effectuer des opérations bancaires 24h/24 et 7j/7, simplement et instantanément, depuis leurs téléphones mobiles. Ces opérations concernent notamment pour le client, le transfert d'argent de son compte BMOI vers son compte Orange Money, le transfert d'argent de son compte Orange Money vers son compte BMOI, la consultation de son solde bancaire en temps réel et l'obtention d'informations sur ses dernières transactions en temps réel », ont déclaré Alain Merlot, directeur général de la BMOI, et Michel Degland, Directeur général d'Orange Madagascar, lors d'une conférence de presse organisée hier au Colbert Antaninarenina.

Réseau large. Orange Money compte actuellement près de 2.8 millions d'utilisateurs, selon les représentants d'Orange Madagascar. « Pour chacun d'entre eux, le service lancé ce jour avec la BMOI facilitera l'alimentation de leur portefeuille électronique sans se déplacer et bénéficier de tous les services Orange Money : transfert d'argent, achat de crédit téléphonique, paiement de factures, règlement d'achats ou retrait auprès de près de 10.000 points partenaires », ont-ils indiqué.

En ce qui concerne la BMOI, il s'agit de la première banque à capitaux entièrement privés à Madagascar. Filiale du Groupe BPCE depuis 2011, elle dispose d'un réseau qui compte actuellement 19 agences dont 2 agences Prestige et 2 Centres d'Affaires, dans la Grande-île. Pour les deux parties, ce partenariat confirme l'alliance déjà développée. La BMOI est d'ailleurs la banque partenaire historique d'Orange Money, depuis la création de la solution en 2010. Ensemble, les deux s'engagent à promouvoir l'inclusion financière, en proposant un service fiable, révolutionnaire, rapide et sécurisé pour gérer toutes les opérations bancaires du quotidien.