Gabon: Moabi - « Je suis prêt à défendre les intérêts des populations du canton Migamba-Yara » dixit Ismaël Borobo

La concurrence aux élections législatives promet d'être rude a Migamba-Yara au regard du nombre important de candidat qui se sont présentés. Dans ce siège Ismaël Borobo, candidat indépendant va se frotter à des écuries politiques de poids, notamment le PSD (Parti social-démocrate) le PDG (Parti Démocratique Gabonais) et le RHM (Rassemblement Héritage et Modernité). Chose qui ne semble pas effrayer Ismaël Borobo et sa jeune garde qui compte plus que jamais oser pour le développement de Moabi et des villages de sa périphérie.

Au cours d'une causerie politique qu'il a animé au village « Malolo » le jeune leader a tenu à expliquer aux populations le bien fondé de sa candidature, qui peut paraitre précoce au regard de son jeune âge : « Je suis candidat aux élections législatives du 06 Octobre prochain. Ce n'est plus un secret . Ma candidature et mon désir de voir le canton sortir de l'état dans lequel il est, ne doit aucunement reposer sur mon âge. Mais sur ma capacité à initier des projets qui vont booster le mental des populations... » a souligné Ismaël Borobo.

Ismaël Borobo se présente fréquemment aux populations du canton Migamba-Yara à Moabi, pour décliner sa vision de la politique et traiter des sujets qui touchent le quotidien des populations. Au cours de son récent séjour dans le même canton, il a clairement fait savoir aux populations qu'il est candidat aux prochaines élections législatives à Moabi, plus précisément au deuxième siège.

