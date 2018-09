Maroc: Managem signe de bonnes performances au premier semestre

Depuis six mois, trois produits de nécessité sont boycottés au Maroc : l'eau Sidi Ali, le carburant… Plus »

De quoi (re)donner des ailes au groupe industriel minier qui n'entend visiblement pas s'arrêter en si bon chemin. En effet, peut-on lire dans son communiqué, Managem compte poursuivre le déploiement de sa stratégie de croissance au Maroc et à l'international qui vise le développement d'un portefeuille équilibré et diversifié.

Ainsi que nous l'avions évoqué dans nos précédentes éditions, l'opérateur minier a acquis dernièrement une participation majoritaire dans ledit projet aurifère, après avoir finalisé la deuxième phase de l'accord de partenariat avec Avocet Mining PLC, une société d'exploitation et d'exploration aurifère dont les principales activités reposent sur l'exploitation et l'exploration aurifère en Afrique de l'Ouest.

En ce qui concerne les perspectives du groupe pour le second semestre 2018, Managem a indiqué que la seconde moitié de l'année sera marquée par « une avancée significative dans la stratégie Or du groupe à travers la finalisation de l'accord de partenariat avec AVOCET Mining, sur le projet TRI-K permettant d'augmenter sa participation à 70% dans la JV ».

Parmi ces réalisations, le groupe cite notamment : la finalisation de l'étude de faisabilité du projet Or TRI-K en Guinée qui confirme la certification de plus de 1 million d'onces d'or de réserves; le lancement d'un projet d'extension de l'atelier de production de la cathode de cobalt pour augmenter la capacité de traitement de 20% ainsi que la poursuite des travaux de construction d'une nouvelle usine au Soudan avec l'objectif de doubler la capacité de production actuelle à fin 2018.

L'occasion d'assurer que les six premiers mois de l'année ont été marqués par « la réalisation d'avancées significatives dans la concrétisation de la stratégie de développement axée sur la prospection et la mise en valeur de projets à fort potentiel ».

Soulignons qu'au terme de cette même période, le groupe a aussi réussi à consolider l'Excédent brut d'exploitation (EBE) à 879 millions de dirhams (MDH) grâce à la confirmation des bons fondamentaux de l'activité cuivre et au renforcement de la production globale de cobalt et de zinc.

« Cette forte progression traduit la performance opérationnelle et financière du groupe et sa résilience face à la baisse des résultats de sa filiale SMI », s'est réjoui le groupe.

