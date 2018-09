Guinée: Le CNOSCG s'indigne contre la manipulation des informations par des communicants mercenaires (communiqué)

Dansa Kourouma, président du Conseil national des organisations de la société civile en Guinée (CONOSCG)

Le président du Conseil National des organisations de la société civile guinéenne a été victime dernièrement de diffamation faite selon lui par des communicants mercenaires de certains partis politiques. Les informations attribuées à Dansa Kourouma dans certains médias de la place, sur les réseaux sociaux relatives à la crise de la cour constitutionnelle, ont été démenti par le CNOSCG à travers un communiqué de presse dont nous détenons la copie.

Selon cette institution de la société civile guinéenne, ces informations sont fausses, et restent d'une manipulation de l'information par certains communicants politiques.

Forces Sociales et Syndicats : des actions à entreprendre ensemble pour la baisse du prix du carburant

Combattant la même lutte suite à l'augmentation du prix du carburant à la pompe, les forces sociales et le central syndical CNTG et l'USTG ont décidé de s'unir pour combattre la décision "brutale" du gouvernement Guinéen. Mercredi 09 août 2018, ils étaient devant les medias pour présenter la convention de partenariat et les actions conjointes [... ]...

Attaque au siège du SLECG : « on avait trop attendus » Depuis quelques mois, le Syndicat Libres des Enseignants et Chercheurs de Guinée est divisé en deux parties. Il s'agit du SLECG version Aboubacar Soumah et celui de Kadiatou Bah, la remplaçante de Sy Savané qui a épuisé son mandat. Mercredi dernier, le siège de ce mouvement syndical a été attaqué par les membres de la [... ]...

Guinée-Centrafrique : Paul Put dévoile la liste des joueurs du syli national retenus Le syli national de Guinée doit affronter la Centrafrique le septembre 2018 au stade du 28 septembre de Conakry au compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019 au Cameroun. A cette occasion, le sélectionneur de l'équipe nationale guinéenne, Paul Put a dévoilé la liste des joueurs retenus pour cette rencontre [... ]...