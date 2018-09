Gabon: Droits des enfants - Libreville et ses jeunes esclaves...

Silence coupable. Sous le défunt président Omar Bongo Ondimba, les mesures prises pour freiner l'esclavage des enfants dévoilèrent vite leur inefficacité. Si le phénomène se fit rare le temps que les policiers cessent les arrestations des trafiquants, il ne tarda pas à refaire surface. A ce jour, plus personne ne s'y intéressent. Lors de la récente célébration en différée de la journée internationale de la jeunesse à Libreville, aucun mot n'avait été prononcé sur ces enfants maltraités. Le fait semble être devenu normal. Pourtant présents lors des cérémonies solennelles au Palais présidentiel, les chefs des confessions religieuses ne semblent pas non plus s'inquiéter de la vie de ces gamins. Au Gabon, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. L'âge des enfants esclaves varie entre 5 et 16 ans.

Midi. Les puissants rayons solaires frappent sur toute la ville. Ce début de la saison des grandes pluies n'est pas très différents des autres. L'habituelle vague de chaleur fait déjà presser le pas des passants. Parmi eux, ici au rond-point du carrefour Gigi du quartier Avorbam, dans la commune d'Akanda, un étrange couple va d'une boutique à l'autre. Un homme et une femme, « aveugles », sont guidés par deux fillettes. Un bâton à une main, l'autre est posée sur l'une des épaules de chaque enfant. D'un commerçant à l'autre, ils mendient chez les petits vendeurs. Les boutiquiers leur offre ce qu'ils peuvent, puis ils repartent. Approchées, les filles n'ont pas le droit de nous répondre. Le stress est visible sur leur visage. Elles ne peuvent même pas dire leur nom. L'homme serra fermement l'épaule de la plus grande lorsque nous insistions en vain avec nos questions. Forcées à la mendicité, elles poursuivent la route en guidant leurs maîtres.

Copyright © 2018 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.