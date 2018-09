Invité de l'émission le grand direct de midi de la radio Espace Foutah jeudi 20 septembre 2018, le préfet de Tougué Elhadj Abdourahmane Baldé "Koinville" a accepté de faire le tour de certaine questions tournantes autour des infrastructures, des rapports avec la mairie, de certains agissements impulsifs qui lui sont attribués ou du cas de l'ancien maire de l'UFDG dans la localité. Pour l'épreuve l'homme a sorti la franchise habituelle qu'on lui reconnait.

Infrastructures :

... Il y a eu certaines réalisations sociales telles que l'école, mais l'école qu'il y a au centre a été créée au moment de la période coloniale, maintenant ! Il y a l'hôpital et certaines infrastructures qui ne sont pas nombreuses, évidemment, Tougué s'est beaucoup développé dans les sous-préfectures par rapport au chef-lieu grâce aux ressortissants... ça nécessite une rénovation parce que ça a duré, il y a une usure du temps que les bâtiments ont subi.

Portée forum ressortissants et résidents

On a parlé de développement et projeté beaucoup de choses et le bureau des ressortissants basé à Conakry est entrain de tirer les leçons et nous allons très prochainement convoquer un conseil préfectoral de développement, en ce moment nous allons produire un PDL local duquel nous allons tirer les PAI et nous allons chercher les financements pour certaines réalisations.

Rapport avec les autorités communales

Nous sommes tous des frères. Il y a des rapports fraternels et ensuite des rapports administratifs parce que la commune est pour moi une collectivité décentralisée avec laquelle je suis tenu obligé de travailler.

Accusation d'avoir piégé un élu de l'UFDG

Comment lui tendre un piège ? c'est que si tu ne te comportes pas bien, tu ne suis pas la déontologie administrative, je suis tenu obligé de te dénoncer et de te ramener à l'ordre, c'est tout.

Agissements impulsifs

Je n'agis pas violemment. Mais la fois dernière, c'est passé au niveau des antennes plusieurs fois, j'étais avec mon secrétaire, bien sûr, il y a eu divergence mais lui c'est un jeune frère de même père et quand il me parle mal, je l'ai corrigé en tant que frère. Moi je ne désobéis pas à mes ainés...

Quant aux projets "Koinville" estime que sous peu Tougué sera un lieu de rendez-vous international avec notamment le barrage de Koukoutamba, la route deux fois deux voies Labé-Dinguiraye-Siguiri, les barrages de Kambali et Bagata dont les études seraient terminées et l'Energie Solaire dont les études sont menées par les USA et dont attend plus que la réalisation.

