Ile Maurice: Pomme d'amour à bon marché - Grogne chez les planteurs

Cependant, les consommateurs doivent être sur leurs gardes. La pomme d'amour ne coûtera pas Rs 10 le de- mi-kilo éternellement. L'arrivée de l'été et l'abandon des champs par les planteurs feront qu'elle pourrait être moins disponible sur le marché. D'ici octobre, elle sera commercialisée entre Rs 25 et Rs 30 le demi-kilo.

À Triolet, Hassan Auleear, planteur de longue date, comprend ceux qui sont découragés. Rien que pour la récolte d'un champ faisant un arpent, il faudra investir Rs 5 000, dit-il. Par la suite, il faut transporter les tomates qui sont ensuite triées et stockées, nécessitant un autre fonds deRs5000 à Rs10000. «Quand nous vendons les pommes d'amour récoltées sur le terrain d'un arpent, le gain n'est que de Rs 5 000, voire un peu plus. Donc, cela ne vaut pas la peine», explique-t-il.

Entre Rs5 et Rs10. C'est le prix du demi-kilo de la pomme d'amour sur le marché depuis une quinzaine de jours. Cela, pour le plus grand bonheur des consommateurs. Mais ce n'est pas le cas des planteurs qui parlent d'une surabondance de cet aliment. La situation est telle que plusieurs cultivateurs préfèrent laisser ce légume-fruit pourrir dans leurs champs...

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.