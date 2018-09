Gabon: France - 2 Gabonais soupçonnés d'entretenir un réseau de tours Eiffel miniatures

Ces mini tours Eiffel, qui ne respectent pas les normes de fabrication européennes étaient destinées, pour une partie aux boutiques de souvenirs classiques, l'autre au marché parallèle. D'après la police, des compteuses à billets ont aussi été saisies et plus de 15 000 euros en liquide.

Au milieu de centaines de cartons, ils ont trouvé vingt tonnes de tours Eiffel miniatures destinées aux touristes. Un stock arrivé par containers, via la Belgique. Une saisie qui représente entre 500 000 et 800 000 euros de marchandises, l'équivalent de plus de 520 millions de francs CFA.

Quatre Gabonais ont été arrêtés à Paris dans le cadre du démantèlement d'un trafic de tours Eiffel miniatures. Un trafic de grande ampleur puisqu'au total 20 tonnes de contrefaçons ont été saisies après deux mois d'enquête. Le réseau opérait entre la Chine et la France via des intermédiaires gabonais dans la banlieue d'Aubervilliers.

