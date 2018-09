Guinée: Dinguiraye - Un poste de santé abandonné en face d'un cimetière

Monsieur Wann du comité de gestion du centre de santé urbain a affirmé que « c'est un manque de concertation par les autorités communales et préfectorales, il y' a tellement de lieux approprié pour abriter le poste de santé s'ils avaient associé la communauté et les spécialistes de santé ».

Pour la Direction Préfectorale de Santé (DPS) Dr Fama Kourouma suppliant médecin chargé de maladie « c'est l'emplacement qui fait défaut et très exposé. Sans aucune étude au préalable des autorités, le non-respect de la carte sanitaire. La commune urbaine a besoin d'un centre de santé en lieu et place d'un poste de santé ».

Ce poste de santé qui n'a ni clôture, ni d'électricité et ni point d'eau est financé à plus de trois cent soixante millions de franc guinéen (360 000 000 GNF).

Inauguré depuis le 03 mars 2017 par l'autorité préfectoral le préfet lieutenant -colonel Mamadou Lamarana Diallo, ce poste de police est abandonné non seulement par les autorités sanitaires, préfectorale, communales et la communauté à la base.

Copyright © 2018 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.