Ile Maurice: Mesure budgétaire - Deux cours de district bientôt relocalisés

Les travaux de relocalisation des cours de district de Savanne et de Pamplemousses sont en bonne voie. C'est ce qui ressort d'une visite de l'Attorney General Maneesh Gobin sur place hier et aujourd'hui, jeudi 20 septembre.

C'est une mesure budgétaire qui a été mise en oeuvre. Dans son discours, le Premier ministre avait parlé de l'état de délabrement de ces deux cours de district. Il avait fait ressortir que «the court infrastructure has been needing major upgrading and repairs, and these cannot wait anymore».

Pour la relocalisation, le gouvernement a fait l'acquisition des bâtiments du Sugar Insurance Fund Board. Suivant la visite, Maneesh Gobin a constaté que les travaux de rénovation «sont en bonne voie». Il était accompagné du Master & Registrar, des officiers du judiciaire, des officiers de la Police Prosecution, ceux de la Traffic Management and Road Safety Unit, de la Health & Safety Unit du ministère du Travail et des pompiers.

Pour rappel, la cour de district de Savanne, qui se trouvait dans un bâtiment historique endommagé par un incendie en 2011, bougera en premier.