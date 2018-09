Ouganda: L'opposant et chanteur Bobi Wine est rentré en Ouganda

Seuls ses proches étaient autorisés à l'accueillir. Sa femme affirme à l'AFP, que « peu après son atterrissage, la sécurité l'a entouré et l'a emmené ». Joint par RFI, son manager précise que Bobi Wine a été conduit dans un commissariat de police. Et, d'après Nicholas Opiyo, un de ses avocats et défenseur des droits de l'homme, Bobi Wine est bien arrivé à son domicile en début d'après-midi, sous escorte policière.

Un climat très tendu, car il y a une forte attente autour du retour du chanteur. Depuis les Etats Unis, où il était soigné, Bobi Wine a publié une série de photos retraçant chaque étape de son voyage sur les réseaux sociaux. Ce qui a alimenté la ferveur et l'impatience de ses partisans, qui admirent son franc-parler et son esprit critique contre le président.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.